علاج #السرطان بحليب الإبل.. ما الحقيقة؟ ونصيحة مهمة للمرضى

كشف الدكتور محمد الغامدي، استشاري الأورام ورئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي، عن جدوى العلاجات المستحدثة للأورام السرطانية.

وقال الغامدي في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن حلبيب الإبل مفيد للإنسان بصفة عامة، لكن في العلاج نعتمد على الأبحاث العلمية، مشيرا إلى أنه لا توجد دراسة علمية تتحدث عن علاج السرطان بحليب الإبل.

ووجه نصيحة للمرضى طالبهم خلالها بضرورة الاعتماد على العلاج الموثوق وفق الأبحاث العلمية وما يكتبه الأطباء.

وأضاف رئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي، أن بعض مراحل الأورام طبيا لا يمكن الشفاء منها، لكن يمكن التعايش معها بالأدوية والعلاجات.

وتابع محمد الغامدي: "الإصابة بالسرطان لا تعني الموت المحتم".