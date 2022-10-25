كريستيانو رونالدو يعود إلى تدربيات مانشستر يونايتد الجماعية بعد اجتماعه مع تين هاج

ظهر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، في التدربيات الجماعية للشياطين الحمر، بمركز كارينجتون اليوم الثلاثاء عقب انتهاء اجتماعه مع الهولندى إريك تين هاج، المدير الفنى للفريق، بعد الأزمة التى حدثت بينهما خلال الأيام الماضية.

وبحسب سكاي سبورتس فقد عاد كريستيانو رونالدو إلى التدريبات مع الفريق الأول اليوم الخميس استعدادا لمباراة شري المولدوفى بعد غدا الخميس في الدورى الأوروبي.

وأضافت الصحيفة ، كان إريك تن هاج ورونالدو في حوار مستمر ، كريستيانو الآن في المنافسة على المباراة القادمة.

وبحسب مصادر مقرّبة من غرفة ملابس مانشستر يونايتد تقول أن اللاعبين أُعجبوا بالطريقة اللطيفة، لكن الحازمة، التي تعامل بها تين هاج مع كريستيانو رونالدو.