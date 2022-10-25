ولي_العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير المالية محمد إسحاق دار، ووزيرة الإعلام مريم أورنكزيب، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية حينا رباني كهر، والمساعد الخاص لدولة رئيس الوزراء سيد فهد حسين، ومساعد خاص لدولة رئيس الوزراء حافظ محمد طاهر أشرفي، ونائب وزير الخارجية المكلف جوهر سليم، وسفير باكستان لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير الشؤون العسكرية لدولة رئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.