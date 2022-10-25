إيلون_ماسك يحدد موعد إتمام صفقة شراء #تويتر

حدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موعد إتمام صفقة الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتبلغ قيمة صفقة شراء تويتر نحو 44 مليار دولار.

وقالت "بلومبيرج"، إن إيلون ماسك أبلغ ممثلي البنوك التي تساهم في تمويل الصفقة بأنه سينهي عملية الاستحواذ على "تويتر" في 28 أكتوبر الجاري.

وتقدم البنوك نحو 13 مليار دولار كجزء من تمويل صفقة الاستحواذ على تويتر وانتهت من وضع اتفاقية الائتمان النهائية، وبصدد توقيع الاتفاق.

وتعد هذه من الخطوات الأخيرة قبل تحويل الأموال فعليًا إلى إيلون ماسك لتنفيذ صفقة شراء "تويتر".