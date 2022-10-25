“الغذاء والدواء”: خلو السوق من منتجات #Dove و #Unilever

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلو السوق السعودي من منتجات الشامبو الجاف من العلامات التجارية (Dove, TRESemmé, TIGI, Nexxus, Suave)، والتي قامت شركة يونيليفير (Unilever)، مالك العلامات التجارية المذكورة، بسحب تشغيلات محدّدة من المنتجات من الأسواق الأمريكية والكندية، بسبب احتواءها على شوائب من مادة "البنزين" المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وقالت الهيئة إنها رصدت الاستدعاء الطوعي الصادر من شركة يونيليفير لعدة تشغيلات من منتجات الشامبو الجاف المصنعة قبل تاريخ أكتوبر 2021 على شكل عبوة بخاخ مضغوط من تلك العلامات التجارية، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الشركات الصانعة والمستوردة للمنتجات بالتحقق من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات.

وحذّرت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتجات المتأثرة على الروابط التالية:

Dove

https://www.unileverrecall.com/copy-of-tres-1

NEXXUS

https://www.unileverrecall.com/copy-of-tres

Suave

https://www.unileverrecall.com/copy-of-nexxus

TIGI

https://www.unileverrecall.com/copy-of-tres-2

TRESemmé

https://www.unileverrecall.com/tres

وتواصل الهيئة أعمالها في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.