توضيح من “#حساب_المواطن” بشأن مدى أحقية الأم الحاضنة الغير سعودية للدعم #عاجل

أوضح برنامج" حساب المواطن" مدى إمكانية حصول الأم الحاضنة لأبناء سعوديين وهي لا تحمل الجنسية السعودية على الدعم المستحق من البرنامج.

وأبان "البرنامج" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر حساب "خدمة المستفيدين"، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة، بإمكان المرأة التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتابع البرنامج أنه في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط (أضغط هنا)، برقم هويته واختيار نوع الطلب الرئيس (التسجيل)، ونوع الطلب الفرعي (أخرى)، ورفع المستندات المطلوبة).

النحقق من عقد الإيجار

على جانب أخر، أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية، وذلك في حال شارف المستند المرفق الخاص بالمستفيد على الانتهاء.

وأفاد البرنامج بأنه يمكن التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة "إيجار" دون الحاجة لإرفاقه، وذلك عبر خطوات بسيطة.

ولفت إلى أن خطوات التحقق تشمل: التوجه إلى البوابة الإلكترونية، والضغط على "إدارة المرفقات"، واختيار نوع المرفق "عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار"، ثم الضغط على أيقونة "حفظ".