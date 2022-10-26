أخبار دوليّة

#القوات_البحرية الملكية تُعلن إدخال زوارق “#كواش” الفرنسية المتطورة الخدمة

26 أكتوبر 2022 · < 1 minute
القوات البحرية

دشنت القوات البحرية الملكية في قيادة الأسطول الغربي المجموعة الأولى من الزوارق الدورية المتوسطة والسريعة من طراز "كواش" الفرنسية.

ووفقاً لـ"الإخبارية"، قام قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري الركن يحي العسيري برفع العلم على المجموعة الأولى، إعلاناً بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول.

وتمتاز زوارق "كواش"، بتصميمها الفريد والمتطور و محركاتها ذات السرعة العالية، كما تشتمل الزوارق على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية.

كما تشمل زوارق" كواش" الفرنسية على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة صواريخ عالية الدقة.

 

 