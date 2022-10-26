القوات_البحرية الملكية تُعلن إدخال زوارق “#كواش” الفرنسية المتطورة الخدمة

دشنت القوات البحرية الملكية في قيادة الأسطول الغربي المجموعة الأولى من الزوارق الدورية المتوسطة والسريعة من طراز "كواش" الفرنسية.

ووفقاً لـ"الإخبارية"، قام قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري الركن يحي العسيري برفع العلم على المجموعة الأولى، إعلاناً بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول.

وتمتاز زوارق "كواش"، بتصميمها الفريد والمتطور و محركاتها ذات السرعة العالية، كما تشتمل الزوارق على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية.

كما تشمل زوارق" كواش" الفرنسية على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة صواريخ عالية الدقة.