انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 199 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المملكة ، بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 174.17 ريال، 46.45 دولار، وعيار 18 وصل إلى 149.29⁶ ريال، 39.81 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 199.05 ريال، 53.08 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 182.47 ريال، 48.66 دولار.

على جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال التداولات الصباحية بالأسواق العالمية اليوم، بأكثر من دولارين في المعاملات الفورية، حيث زادت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 2.56 دولار لتصل إلى 1651.99 دولار للأوقية.

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 0.11% بما يوازي 1.85 دولار، لتسجل نحو 1655.95 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.41% إلى 19.26 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنحو 0.94% إلى 1985.5 دولار، فيما هبط البلاتين 0.06% إلى 928.3 دولار.