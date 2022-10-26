أضرار بشرية ومادية جراء #زلزال ضرب #الفلبين بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر

تعرضت دولة الفلبين لزلزال قوي صباح اليوم الأربعاء أدى إلى وقوع أضرار مادية وبشرية.

وفي التفاصيل ، ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر شمال الفلبين وأسفر عن إصابة 26 شخصا وألحق أضرارا بالمنازل والبنية التحتية العامة.

وأدى الزلزال إلى انقطاع العديد من الخدمات الأساسية عن المواطنين حيث انقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة، بينما تضررت منازل ومبان وفقا لتقييم أولي، فيما شهدت الطرق الرئيسية عرقلة لحركة السير جراء تصدع الصخورة وانزلاقها نحو الطريق العام.

كما تم إخلاء مستشفى في إقليم إيلوكوس نورتي القريب بعد انهيار السقف، حسبما أظهرت صور نشرها مكتب الحماية من الحرائق.