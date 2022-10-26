“الحصيني” عن #طقس اليوم: حار نسبياً و هطول #أمطار على بعض المناطق

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الأربعاء.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع"تويتر"، إنه -حسب المراصد متوقع اليوم الأربعاء أجواء معتدلة نهاراً على الشمالية و المرتفعات حار نسبياً على باقي مناطق المملكة ومن معتدل إلى بارد فجرا.

وحول حركة الرياح ، توقع "الحصيني" رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى، وهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل مكة والمدينة والمرتفعات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.