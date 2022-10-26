خبير #طقس يحذر.. انتشار فيروس #الإنفلونزا العادية في هذه الأيام

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، من انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين كثيرين في هذه الأيام.

نوء العواء والوسم

وأوضح أستاذ المناخ، أن اليوم الأربعاء الموافق غرة ربيع الآخر، هو الحادي عشر من "نوء العواء" و"الوسم"، وهو اليوم الـ34 من فصل الخريف.

الفقع في الأراضي الموسومة

وأضاف عبر تويتر: أنه بعد 70 يوماً من نزول أول قطرة مطر يظهر الفقع في الأراضي الموسومة، وتبدأ هجرة الكرك الأصلع، وربما أقل من ذلك، ولذلك يشتد انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين كثيرين في هذه الأيام.