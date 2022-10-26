ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل استمرار المخاوف رفع أسعار الفائدة وتداعياتها على اقتصاد الولايات المتحدة.

العقود الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.56% لنحو 1667.30 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري إلى 0.83% ينحو 1666.49 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

وشملت الارتفاعات العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.17% إلى 19.57 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.85% إلى 922.79 دولار، وصعد سعر البلاديوم إلى 1.97% بنحو 1961.23 دولار.

مؤشر الدولار

على جانب آخر، انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - إلى 0.17% بنحو 110.72 نقطة.

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