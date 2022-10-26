تنبيه من “الأرصاد” لسكان 3 مناطق: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً لسكان 3 مناطق تشمل هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة.

مكة المكرمة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة تضم : الكامل ومركز هدى الشام بالجموم، وخليص، ومركز بني يزيد بالليث، وأضم، والعرضبات، وميسان، والطائف.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية، وتبدأ - بمشيئة الله تعالى- من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.

عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

جازان

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن التوقع بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.