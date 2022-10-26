“المرور” يكشف عن مخالفة تصل عقوبتها إلى غرامة 60 ألف ريال ومصادرة المركبة

كشفت المديرية العامة للمرور عن مخالفة تصل عقوبتها للغرامة بمبلغ 60 ألف ريال.

وأوضحت "المرور" في "إنفوجراف" نشرته على "تويتر"، أن مرتكب مخالفة التفحيط يعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأشارت "المرور" إلى أنه في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وتابعت أن عقوبة المرة الثالثة، حجز المركبة، والغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، لافتة إلى أنه يُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتيْن في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.