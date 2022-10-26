الأحوال_المدنية: تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً عبر #أبشر

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، إلكترونيًا، عبر منصة ⁧"أبشر⁩".

وأوضحت الأحوال المدنية، أن تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، خدمة إلكترونية تتم إلكترونيًا، في سجله المدني، كما أن جميع المواطنين والمواطنات يمكنهم الاستفاددة من الخدمة.

طريقة الاستفادة من الخدمة:

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر".

2- تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل.

متطلبات الخدمة

نسخة من جواز السفر أن

وفي وقت سابق، نصحت منصة أبشر، باللجوء إلى "خدمة تقدير" لإنهاء المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية من المنزل، دون الذهاب إلى المقرات.