أوكرانيا؛ مقتل نحو 69 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني أن عدد القتلى بين صفوف الجيش الروسي بلغ منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي حتى اليوم، حوالي 68 ألفا و900 جندي روسي.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية /أوكرينفورم/ عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا قولها في منشور عبر موقع /فيسبوك/، إن من بين القتلى 480 جنديا روسيا لقوا مصرعهم أمس /الثلاثاء/.

وأضافت أنه حتى اليوم دمرت القوات الأوكرانية 2628 دبابة روسية و5351 مركبة قتال مصفحة و1686 نظاما مدفعيا و379 راجمة صواريخ متعددة، كما دمروا 192 من أنظمة الدفاع الجوي و271 من الطائرات الحربية، بالإضافة إلى 248 مروحية.

في سياق آخر، جددت أوكرانيا دعوتها لتطوير نظام دفاعي جوي، لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، كضمان أمني للمستقبل.

وأجرى أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة، اليوم، محادثات مع مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في كييف، بشأن التسليم الفوري لعدد كاف من منظومات الدفاع الجوي على وجه السرعة، للتصدي للهجوم الصاروخي الروسي.

وأفاد يرماك بأن المحادثات مستمرة أيضا ضمن مجموعة دولية من الخبراء، بشأن كيفية وجود أوكرانيا في المستقبل كدولة جارة لروسيا، مع وجود ضمانات أمنية، وقال إن نظام الدفاع الجوي سيكون أحد تلك العناصر