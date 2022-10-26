ضبط مخالفَين لتخزينهما حطبًا محليًا في #مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتخزينهما أكثر من (467) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن الإجراءات النظامية طُبقت بحقهما، وأُحيلا للجهات المختصة، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.