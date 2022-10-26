الاتحاد الإنجليزي يبرأ هندرسون من العنصرية ضد مدافع أرسنال

برأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، من تهمة العنصرية الموجهة إليه تجاه البرازيلي جابرييل ميجاليس مدافع أرسنال، خلال قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

دخل هندرسون قائد ليفربول، في شجار مع ميجاليس مدافع أرسنال على خلفية إحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الجانرز والتي أحرز من خلالها بوكايو ساكا هدف الفوز للمدفعجية في اللقاء.

ثم ذهب مايكل أوليفر حكم مباراة ليفربول وأرسنال، إلى ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز ويورجن كلوب المدير الفني للريدز، على خط التماس، لمدة ثوان، قبل استئناف اللعب، وأخبرهم بأنه سيدرج هذة الواقعة في تقرير اللقاء.

وقرر الإتحاد الإنجليزي اليوم الأربعاء، إغلاق التحقيقات، بعدما وجدت لجنة الانضباط أنه لا وجود لاستمرار التحقيق مع الثنائي البرازيلي والإنجليزي.