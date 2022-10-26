روسيا تجري مناورات للقوات النووية الاستراتيجية

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وقال الكرملين في بيان: "نُفذت المهام المحددة لتدريب قوات الردع الاستراتيجي بالكامل، ووصلت جميع الصواريخ إلى أهدافها".

وأظهرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع سيرجي شويجو وهو يقول لبوتين إن المناورات تمثل "توجيه ضربة نووية ساحقة من جانب قوات الدفاع الاستراتيجي ردا على ضربة نووية من العدو".

وقال رئيس الأركان فاليري جيراسيموف لبوتين إن المناورات شاركت فيها صواريخ باليستية عابرة للقارات (يارس) وغواصات وطائرات قاذفة استراتيجية (توبوليف).