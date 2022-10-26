وزير إعلام #اليمن: نستغرب ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمات

قال وزير الإعلام اليمني، إن الحكومة اليمنية تستغرب ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمات.

وألقى وزير إعلام اليمن محاضرة في مقر البرلمان الاتحادي الالماني خلال ندوة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسيةالثقافية في برلين بعنوان"السياسات الاقتصادية والامنيةالاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام (الحالة اليمنية)"بحضور عدد من أعضاء البرلمان ووزارة الخارجية الألمانية ومهتمين باليمن.

شدد على أن حكومة ستتعاطى مع القضايا الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية من منطلق مسئوليتها الاخلاقية والقانونية تجاه كافة ابناء الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية، وستعمل على تسهيل مهام المنظمات الاغاثية في كافة مناطق اليمن