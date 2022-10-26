سببان لإجراء عملية #تكميم_المعدة بدلا من تغيير المسار

كشف الدكتور سعد الملحم، استشاري جراحة السمنة والمناظير، عن أسباب اللجوء إلى عمليات تكميم المعدة خلال الفترة الماضية.

وقال الملحم خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية روتانا خليجية، إن العالم بأجمعه وليس المملكة فقط يقبل الناس على إجراء عمليات التكميم.

وأضاف استشاري جراحة السمنة والمناظير: “هناك اتجاه شديد لعمليات التكميم ولذلك لسببين هما أولا سهولة أداء عملية التكميم على الجراح وثانيا سهولة إتباع التعليمات من جهة المريض”.

وأوضح سعد الملحم أنه مع بداية ظهور عملية التكميم في عام 2008 بدأ العالم في الاتجاه إلى عمليات التكميم بدلا من تغيير المسار.