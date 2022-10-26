أخبار دوليّة

#الكويت تعلن رصد حالات إيجابية للمتحور XBB من #كورونا

26 أكتوبر 2022 · < 1 minute
لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة بدولة الكويت رصد حالات إيجابية للمتحور «XBB» من فيروس كورونا