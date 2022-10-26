كيف تحمي نفسك من متحور #كورونا “XBB” بالخضروات والفاكهة؟

كشف الدكتور عبد العزيز العثمان استشاري التغذية، عن دور الخضروات والفواكه في مواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "XBB" والإنفلونزا الموسمية.

وقال العثمان في مقابلة تلفزيونية اليوم عبر برنامج "الراصد"، إنه لا بد من تعزيز الصحة قبل الإصابة بالمرض خاصة أننا مقبلين على فصل الشتاء.

وأضاف استشاري التغذية: “يوجد أغذية مضادات الأكسدة مثل فيتامين ”أ" وفيتامين “سي” الموجود في فاكهة مثل الجوافة والفلفل الأحمر والأصفر والبروكلي والبرتقال، وأما فيتامين “أ” فهو موجود في الجذر، وكذلك وفيتامين “ه” موجود في الحبوب الكاملة".

وتابع عبد العزيز العثمان: “كلمنا تناول الشخص خضروات وفاكهة كانت الأجسام أكثر قوة وأكثر استعدادا لمواجهة الأمراض.. الحديد مهم وفيتامين ”د" مهم جدا، والتوازن الغذائي مهم للإنسان لأنه يقوي المناعة".

وحذر استشاري التغذية من تناول الوجبات السريعة، قائلا: “وجدنا أن الوجبات السريعة والسهر لهما تأثير على مناعة الإنسان فهما يقللان المناعة ويدمران الصحة، لذلك نحذر منهما”.