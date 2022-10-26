سدايا تطلق ” #معسكر_سواهر ” لبناء قدرات وطنية واعدة في أنظمة كاميرات المراقبة الذكية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبر أكاديميتها وبالشراكة مع أكاديمية طويق المسار الأول من “معسكرسواهر”، بمسمى “أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية”؛ والذي يهدف إلى بناء قدرات وطنية واعدة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية.

ويمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، بتوفير محتوى تدريبي مُكثف طُور من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.

وتهدف "سدايا" من خلال إطلاقها المعسكر، إلى إكساب المتدربين القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة، واكتساب المعرفة في تخطيط المواقع وتحديد أماكن وضع الكاميرات، إضافة إلى الحصول على المهارات الفنية اللازمة لتركيب وربط الكاميرات الذكية في المواقع.

وأوضحت “سدايا” أنه يشترط للالتحاق بالمعسكر الذي يبدأ أولى مساراته في 13 نوفمبر المقبل حتى 8 ديسمبر في بمقر أكاديمية طويق بالرياض، أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات المملكة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية،مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ويأتي إطلاق “معسكر سواهر” من “سدايا” تزامناً مع موافقة مجلس الوزراء على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات الجهات الحكومية والخاصة، وضمن جهودها في بناء قدرات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.

ويُعد مسار أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية بمثابة نقطة انطلاقة لسلسلة من المسارات في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية والتي ستُطلق خلال الفترة المقبلة تحت مظلة “معسكر سواهر”.