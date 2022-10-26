لماذا يدمن 70% من #المراهقين #الأدوية_النفسية؟

كشفت مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية الدكتورة مها المزروع، عن سبب إدمان المراهقين للأدوية النفسية.

وقالت الدكتورة مها المزروع في مقابلة تلفزيونية إن نحو %70 من المراهقين الذين أدمنوا الأدوية النفسية كان بسبب توفرها في خزائن المنزل، مشيرة إلى أن المراهقين يستخدمون الأدوية دون استشارة طبية.

وأضافت مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية: “في هذا العمر الخطير الشباب والفتيات يشعرون ببعض التغيرات والتقلبات النفسية ويوجد بعض التغييرات والإحباط”.

وأشارت إلى أن سن المراهقة يكثر فيه استخدام الأدوية النفسية وغالبًا ما يحدث عن طريق الأصدقاء أثناء الجلسات، محذرة من إساءة استخدام الأدوية النفسية.