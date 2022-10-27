توضيح من “#حساب_ المواطن” بشأن مدى استحقاق من يحصل على دعم المواشي #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى استحقاق من يحصل على دعم المواشي، وهل يلزم الإفصاح عنه أم لا.

وأوضح البرنامج، في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر" أنه لا يتم الإفصاح عن دخل دعم المواشي من ضمن الدخل، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه.

وأضاف أن الدعم يشمل المستفيد في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، حيث يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

تحديث البيانات

ودعا حساب المواطن المستفيدين بتحديث بيانات مصادر الدخل والتي تشمل الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

التسجيل بحساب المواطن للمستخدمين الجدد

- زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

- النقر على تسجيل مستخدم جديد.

- العمل على تسجيل بيانات الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

- تسجيل كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر رَقَم الجوال.

- تعيين كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

- العمل على تسجيل بيانات الدخل والتابعين والحساب البنكي وغيرها من البيانات العامة.

- الإقرار بصحة البيانات وتقديم طلب التسجيل في حساب المواطن.

- القيام بإرفاق المستندات المطلوبة في الوقت الذي يحدده النظام، ويتم إشعار المستفيد برسالة على رَقَم الجوال.