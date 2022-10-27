ارتفاع أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 200 ريال للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة، بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 175.65 ريال، 46.84 دولار، وعيار 18 وصل إلى 150.56 ريال، 40.15 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 200.74 ريال، 53.53 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر184.01 ريال، 49.07 دولار.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6191 ريالاً، ما يعادل (1651 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6195 ريالاً، ما يعادل (1652 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

و سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1672 ريالاً، ما يعادل (445 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1751 ريالاً، ما يعادل (467 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1910 ريالات، ما يعادل (509 دولارات).