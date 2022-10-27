“الحصيني” عن #طقس نهاية الأسبوع: أجواء حارة نسبياً على بعض مناطق #المملكة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لطقس نهاية الأسبوع.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه حسب مراصد الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، متوقع أجواء حارة نسبياً على معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً عدا الشمالية والمرتفعات الجبلية معتدلة نهارا، ومن معتدلة ليلاً إلى باردة فجر على معظم المناطق.

على جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد ، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.