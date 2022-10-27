فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مريض عانى تشوه في #القلب لمدة 30 عاماً

تمكن بفضل الله الفريق الطبي المتخصص بجراحة القلب من إنقاذ حياة مريض بإجراء عملية نادرة ودقيقة استغرقت أكثر من 6 ساعات لإصلاح قلب مشوه يبلغ عمره 30 عاماً تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا من إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة استمرت 6 ساعات وخمس دقائق من الفتح وحتى الإغلاق لمريض كان لديه تشوّه خلقي منذ ولادته في الصمام الأورطي أدى مع الوقت إلى حدوث تكلّس وتضيّق شديدين في حلقة الصمام، مما تسبب في إعاقة ضخ الدم بشكل طبيعي عبر الدورة الدمويّة إلى كامل أنحاء الجسم وأدى لتضخم في عضلة القلب كاد أن يودي بحياة المريض.

وبين التجمع أنه نظراً للتضيّق الشديد وصغر محيط حلقة الصمام فقد قام الفريق الطبي المتخصص بجراحة القلب في المركز بإجراء عملية توسعة للحلقة بحيث تكون ملائمة لزرع صمام أورطي جديد بقياس مناسب لمساحة جسم المريض وللقلب حتى يؤدي وظيفته بشكل طبيعي.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الحالي 2022م تمكن بفضل الله من إجراء 117 عملية جراحة في القلب للكبار تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.