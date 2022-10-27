انخفاض #أسعار_الذهب عالميا لهذا السبب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بشكل طفيف، حيث يتجه تركيز الأسواق نحو بيانات النمو الأمريكية وقرار السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

العقود الآجلة للذهب

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى 0.19% لتسجل 1666 دولارًا للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري بنحو 0.24% لتسجل 1661.80 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.24% إلى 19.44 دولار للأوقية.

وشملت التراجعات سعر البلاتين للتسليم الفوري إلى 0.78% لتسجل 943.99 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 0.35% إلى 1970 دولارًا.

مؤشر الدولار

فيما ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة طفيفة 0.12% إلى 109.81 نقطة.