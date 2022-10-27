أخبار دوليّة

#الجيش_الأوكراني: إسقاط 17 #طائرة مسيرة من صنع #إيران

27 أكتوبر 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الخميس تمكن قوات الدفاع الدوي من إسقاط 17 طائرة مسيرة من صنع إيران

ويتزامن ذلك بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم مسيّرات إيرانية لاختراق أجواء أوكرانيا.

وأوضحت أن الجهود الأوكرانية لإسقاط المسيّرات الإيرانية تحقق نجاحًا متزايدًا، بينما القوات الروسية تواصل استخدام المسيّرات الإيرانية لضرب الأهداف الأوكرانية.

وكانت هددت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية حال استخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأقمار الأمريكية قد تصبح أهدافًا مشروعة لضربها إن استخدمت في المعارك.

 

 

 