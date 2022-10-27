الجيش_الأوكراني: إسقاط 17 #طائرة مسيرة من صنع #إيران

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الخميس تمكن قوات الدفاع الدوي من إسقاط 17 طائرة مسيرة من صنع إيران

ويتزامن ذلك بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم مسيّرات إيرانية لاختراق أجواء أوكرانيا.

وأوضحت أن الجهود الأوكرانية لإسقاط المسيّرات الإيرانية تحقق نجاحًا متزايدًا، بينما القوات الروسية تواصل استخدام المسيّرات الإيرانية لضرب الأهداف الأوكرانية.

وكانت هددت وزارة الدفاع الروسية، باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية حال استخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأقمار الأمريكية قد تصبح أهدافًا مشروعة لضربها إن استخدمت في المعارك.