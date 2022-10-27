ولي_عهد_البحرين يشيد بإعلان #المملكة تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما يجمعهما من أواصر أخوية راسخة وتاريخية وثيقة وما تحظى به من دعمٍ واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد سموه بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول بما فيها مملكة البحرين، منوهاً بأن هذا الإعلان يأتي انعكاساً للجهود المبذولة مجلس التنسيق السعودي البحريني، ويؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من فرص استثمارية كبيرة وتسهيلات جاذبة للاستثمارات إلى جانب حرصها على مواصلة رفد البنية التحتية بكل ما من شأنه جعلها مواكبة للمعايير العالمية.

وأعرب سموه عن شكره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وترحيبه بهذه المبادرة التي ستدعم التوجهات التنموية المشتركة للبلدين.

وقال سموه: "إن المملكة العربية السعودية الشقيقة دائماً صاحبة المبادرات المبتكرة لصالح دول المنطقة ومواطنيها، والجميع يُقدر ما تضطلع به من إسهامٍ فاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، ودورها الكبير في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وهنأ سموه سمو ولي العهد بنجاح مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة، مؤكداً بأن هذا النجاح يضاف إلى النجاحات التي تحققها المملكة العربية السعودية في مختلف مبادراتها الرامية إلى التنمية والتطور في المنطقة والعالم.