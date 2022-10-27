مصادرة 17 طنًا من الخضروات والفواكه في #جدة

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، 17 طنًا من الخضروات والفواكه، ضمن حملتها الموسعة خلال شهر أكتوبر الحالي، في إطار جهودها لرصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الباعة الجائلين.

وقال رئيس بلدية الشرفية الفرعية المهندس سعد محمد القحطاني: إن الفرق الميدانية رصدت الباعة الجائلين في أحياء الرويس الشرفية والنسيم والورود وجرى مصادرة وإزالة مواقع تجمعاتهم بالطرقات والساحات ومصادرة 63 من البسطات والعربات المخالفة، مضيفاً أنه جرى تسليم المحتويات للجمعيات الخيرية إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.