بقيادة #المملكة.. “#الآيزو” تنشر أول مواصفة قياسية لـ”أدوات #الحجامة”

طرحت المنظمة الدولية للتقييس (آيزو)، مؤخرًا، المواصفة القياسية الدولية حول ضوابط السلامة لأدوات الحجامة (ISO 5227) كأول مواصفة قياسية دولية عملت عليها المملكة كمواصفة وطنية لتكون مواصفة عالمية حسب نظام المنظمة.

وقادت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع إعداد المواصفة القياسية من خلال مختصيها في هذا المجال، وذلك ضمن أعمال اللجنة الفنية الدولية المختصة بالطب التقليدي (ISO/TC 249)، الذي بدأ في أبريل 2019، ليمر بعدة مراحل انطلاقاً من "مسودة دولية جديدة"، ثم "مسودة لجنة"، و "مسودة أولية لمواصفة قياسية دولية"، وانتهاءً بـ "مسودة نهائية لمواصفة قياسية دولية"، مدعومًا بتأييد غالبية الدول الأعضاء باللجنة الفنية الدولية، ليتم نشر المواصفة القياسية كمواصفة معتمدة في الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية للتقييس.

وتتضمن المواصفة القياسية الدولية تعريفات قياسية لكل من أدوات الحجامة، والحجامة الجافة، والحجامة الرطبة، وتحتوي متطلبات ضوابط السلامة ما قبل استخدام أدوات الحجامة وهي الالتزام بالمواصفات القياسية للتصنيع والتصميم، وقيود تكرار الاستخدام، والتعقيم والتطهير، والاختبار الظاهري، وفحص التغليف والمعلومات التعريفية والنشرات المرفقة.

كما تشتمل المواصفة على متطلبات ضوابط السلامة ما بعد استخدام أدوات الحجامة وهي التخلص من الأدوات المستعملة في إجراء الحجامة الرطبة، وتنظيف وتطهير الأدوات المستعملة في إجراء الحجامة الجافة.

يأتي ذلك امتدادًا للنجاحات والإسهامات المؤثرة للمملكة في مجال تنظيم ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية على المستوى الدولي ومنها قيادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية

(GHWP)، والعضوية الفاعلة في العديد من اللجان الفنية الدولية للمواصفات القياسية لدى المنظمة الدولية للتقييس

(ISO) واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).