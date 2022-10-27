إفلاس الشركة التي بنت برج خليفة ومطار آل مكتوم وقصر الإمارات

حكمت محكمة دبي الابتدائية، بإشهار إفلاس شركة أرابتك القابضة، شركة مساهمة عامة، والشركات التابعة لها محل الطلب، وتصفية أموالهم.

كما حكمت بتوقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليها لدى الجهات المختصة، وعلى الجهات المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني من تاريخ إعلانهم، مع منع العاملين لديهم من الوفاء للغير في حدود مبلغ الحجز ومقداره 10,181,700,538 درهم، وعليهم تحويل الأرصدة لديهم إلى خزانة المحكمة على ذمة هذه التفليسة محملة بأي حجز سابق، وتصرح بوضع إشارة الحجز على الرخص التجارية العائدة للمحجوز عليهم لدى دائرة دبي للتنمية الاقتصادية، ولأميني التفليسة إخطار المصرف المركزي، وإعلان المحجوز لديهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز.

جاء ذلك في إفصاح أرسلته "أرابتك القابضة" إلى سوق دبي المالي، تضمن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب إشهار الإفلاس للشركة المقدم للمحكمة.

و نفذت أرابتك عددًا من مشاريع البناء البارزة، منها برج خليفة، وتجهيز برج العرب، إضافةً إلى متحف اللوفر في أبو ظبي، والمبنى 1 بمطار دبي الدولي، ومحطة الركاب في مطار دبي وورد سنترال، إضافةً إلى مطار آل مكتوم الدولي، وقصر الإمارات.