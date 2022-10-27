الأخضر يستأنف تدريباته بحصة استشفائية بعد التعادل مع ألبانيا

استأنف المنتخب الوطني صباح اليوم الخميس برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في"أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" صباح اليوم بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.

ويواصل"الأخضر" يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على "ملعب قصر الامارات".