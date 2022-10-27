بوتين: #الغرب اتخذ خطوات للتصعيد.. والعالم أمام خيارين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الغرب اتخذ عدة خطوات للتصعيد، من خلال تأجيج الحرب في أوكرانيا، وفي تايوان، واستقرار أسواق الطاقة، وإن الغرب يراهن للسيطرة على العالم في لعبته وهذا أمر خطير لا يأخذ بالحسبان مصالح الدول الأخرى.

وأكد بوتين، خلال كلمته في "منتدى فالداي" للحوار، أن هناك طريقان أمام الإنسانية، إما تراكم عبء المشاكل، أو البحث عن حلول لعالم أكثر استقرارًا، محذرًا من أن العالم يشهد تآكلا في مبدأ الأمن الجماعي

وأضاف: ناقشنا في منتدى فالداي التطورات التي يشهدها العالم وتدهور المؤسسات الدولية.