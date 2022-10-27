البنتاغون: #روسيا تشكل تهديدات خطيرة.. و #الصين التحدي الأساسي لـ #أمريكا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن روسيا تشكل "تهديدات خطيرة" على الولايات المتحدة، وأن الصين تمثل التحدي "الأساسي" لواشنطن على المدى البعيد، محذرةً من أن تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ.

واستعرض وزير الدفاع لويد أوستن، الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة، بقوله: إستراتيجيتنا هي المعيار الأساسي لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية، ونسعى لتعزيز قدرات الجيش الأميركي لمواجهة جميع التحديات الموجودة، مؤكدًا أن الخطر النووي يصدر أيضا عن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وتنظيمات إرهابية.