بوتين: أدعم انضمام #السعودية لـ #بريكس.. وولي العهد يدعم التوازن في أسواق #النفط #عاجل

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إت موسكو تدعم انضمام السعودية لمجموعة بريكس.

وأضاف: "سنطور العلاقات مع السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم التوازن في أسواق النفط".

وتابع: "سعر النفط ليس مرتفعًا للغاية واستقرار الأسواق مهم".

واتهم بوتين الغرب بمحاولة فرض نموذجه الاجتماعي قسرا على بقية العالم، في ظهور له اليوم الخميس في مركز للأبحاث على صلة وثيقة بالكرملين.

وقال بوتين في نادي فالداي للمناقشات إن "الغرب يقول إن من المفترض أن تكون قيمه ورؤيته العالمية، عالمية، هذه على الأقل الطريقة التي يتصرف بها".

ودعا زعيم الكرملين إلى توفير الحرية للثقافات ووجهات النظر السياسية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، قال بوتين أيضا إن عالما متعدد الأقطاب يمثل الفرصة الأخيرة لأوروبا للعودة إلى صلتها الجيوسياسية والهروب من الهيمنة الأمريكية.