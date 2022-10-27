الأخبار المحلية

#الداخلية تباشر التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه #عاجل

27 أكتوبر 2022 · < 1 minute
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية