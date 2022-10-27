بالأسماء.. برلمان #العراق يصادق على الحكومة الجديدة

بدأت مساء اليوم الخميس، وقائع جلسة البرلمان العراقي للمصادقة على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية برئاسة محمد شياع السوداني بحضور 253 نائبا من أصل 329 هم إجمالي عدد نواب البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بدء وقائع الجلسة المخصصة لعرض المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية بحضور الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان وقادة عدد من الكتل السياسية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وبحسب مصادر برلمانية فإن البرلمان سيمرر كابينة وزارية تضم 21 حقيبة من أصل 23 حقيبة وسيترك باب التصويت مفتوحا خلال الأيام المقبلة لحين توصل الأطراف الكردية إلى تسمية مرشح لحقيبة البيئة وحقيبة الإسكان والإعمار ثم عرضهما على البرلمان للمصادقة في جلسات لاحقة.

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