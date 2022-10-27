متحدث #مكافحة_الفساد يكشف عن مصير الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز #عاجل

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أحمد الحسين، عن مصير الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز.

وأكد في تصريحات لنشرة "التاسعة" بقناة "الإخبارية"، أن الأموال ستعود لخزينة الدولة، ومن يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة.

وتابع: "كشفنا عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية".

وصدر أمر ملكي، اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير. وأكد الأمر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.