الحكومة_اليمنية: #مليشيا_الحوثي الإرهابية مستمرة في عرقلة جهود التهدئة

قال معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في عرقلة جهود التهدئة ورفض كافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن، وآخرها الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وأضاف أنه تشرف اليوم بلقاء مجموعة من الصحفيين الألمان من مختلف وسائل الإعلام، في العاصمة الألمانية "برلين"، واكدت بأن مليشيا الحوثي الارهابية مستمرة في عرقلة جهود التهدئة، ورفض كافة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن، وآخرها الهدنة التي اعلنتها الأمم المتحدة.

وأكد أن موقف الحكومة ظل ثابتا منذ بدء الأزمة في التمسك بالحوار، ودعم جهود المبعوث الأممي، وتعاطيها الايجابي مع الهدنة الأممية وتنفيذ كافة التزاماتها سواء ما يتعلق بفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة،في وقت تنصلت فيه المليشيا عن كافة التزاماتها.

وتحدث عن استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز 4 صحفيين، وما تواجهه الفنانة انتصار الحمادي في سجونها، واستعرضت سجل انتهاكاتها لحقوق الانسان، وأكدت أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

تطرق إلى أزمة خزان النفط صافر وما قد ينتج عنه من كارثة بيئية تطال أضرارها كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وممرات الملاحة الدولية، في ظل استمرار مليشيا الحوثي باستخدام الخزان كوسيلة تهديد وابتزاز، رغم التحذيرات التي اطلقتها كافة الجهات الدولية المعنية بقضايا البيئة.