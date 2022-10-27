رونالدو يسجل فى فوز مانشستر يونايتد على شيريف بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا سهلا على ضيفه فريق شيريف تيراسبول المولدوفى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مشساء الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023

وسجل البرتغالى ديوجو دالوت هدف مانشستر يونايتد الأول، فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء، من ضرلابة رأسية قوية، مستغلا عرضية من الدنماركى كريستيان إريكسن.

وفى الشوط الثانى أضاف ماركوس راشفورد ثانى أهداف اليونايتد فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية سكنت على يمين الحارس، من عرضية لوك شو.

واختتم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ثلاثية مانشستر يونايتد، فى الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس، الذى تصدى لرأسية النجم البرتغالى فى البداية.