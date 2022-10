بالفيديو .. “#زيلينسكي” من قلب الظلام: #روسيا لن تنال من معنويات شعبنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وأضاف وهو يتحدث وسط الظلام الدامس في أحدى المدن الأوكرانية بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وأكد أن القصف لن يحطم القوات الأوكرانية، قائلاً "سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا"، وكرر أن الأوكرانيين لا يهابون الظلام وماضون في الدفاع عن أرضهم.

وأشار إلى أن روسيا شنت حتى الآن أكثر من 8000 ضربة جوية وأطلقت 4500 صاروخ. وقال إن قوات بلاده أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين.

Zelensky delivers address in pitch-black Kyiv, beginning, “Good evening, warriors of light, energetic people who are always ready to fight.” He likes Russia to Nazi Germany, noting the 80th anniversary of Nazi defeat. “Evil, which seemed to be defeated…in 1945, is reborn…” pic.twitter.com/sr3ZtyIaPl

— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 28, 2022