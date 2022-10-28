كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في البحر

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة تونجتشون بإقليم كانجوون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

ومن جانبه ، أكد الخبير العسكري رياض قهوجي، أن كوريا الشمالية تمتلك صواريخ عابرة للقارات تستطيع أن تصل إلى القارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا هما المورد الرئيسي لها في امتلاك الأسلحة.

وقال قهوجي، إن كوريا الشمالية كشفت عن زيادة مدى الصواريخ التي بحوزتها والتي وصلت إلى 4800 كم؛ أي تصل اليابان، مؤكدًا أن بيونج يانج تمتلك صواريخ عابرة للقارات.

وتابع: "بالإضافة إلى الكميات والتقدم السريع لهذه الصواريخ، لكن ما لا نعلمه دقة هذه الصواريخ وماهو دائرة الخطر الخاص بتلك الصواريخ بسبب عدم وجود مراقبين داخل كوريا".