مصرع 13 شخصًا في فيضانات اجتاحت جنوب #الفلبين

تعرضت دولة الفلبين لحالة طقس غير مستقرة أسفرت عن وقوع فيضانات، وعاصفة استوائية أدت إلى أضرار مادية وبشرية.

وفي التفاصيل ، ذكرت وسائل إعلام محلية فلبينية لقي 13 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر الفيضانات التي تزامنت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفلبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة نجيب سيناريمبو إن 10 من الضحايا من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو.

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث أخرى من بلدة داتو أودين سينسوات أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو.

وتقوم فرق الإنقاذ، مدعومة بوحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الابلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.

وأوضح مكتب الدفاع المدني أنه قام بإجلاء قرابة 5000 شخص من مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصول العاصفة إلى شمال الفلبين يوم السبت أو الأحد.