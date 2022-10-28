“#ماسك” يقيل 4 مسؤولين كبار بـ”#تويتر” بعد ساعات من إتمام صفقة الشراء

استلم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إدارة "تويتر" منذ مساء أمس الخميس.

أما أولى خطواته، فكانت الإطاحة بـ 4 مسؤولين ومديرين كبار، من بينهم المدير التنفيذي باراغ اغريوال والمدير المالي نيد سيغال، ومديرة السياسات القانونية والثقة والسلامة فيجايا جادي (Vijaya Gadde) والمستشار القانوني العام شون ادجيت.

ولعل من أبرز هؤلاء الوجوه التي سرعان ما انتشر اسمها كالنار في الهشيم بين مستخدمي العصفور الأزرق، فيجايا جادي، مديرة القسم الذي اتخذ قرار تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشكل دائم، في يناير العام الماضي (2021)..