خلال 24 ساعة.. “#الصحة” تعلن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا #عاجل

كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي سجلتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 237إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (821,777) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (223) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (807,822) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9403) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,839,508) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.