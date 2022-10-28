الصحة_العالمية: السلالات الفرعية من #أوميكرون لن تشكل مخاطر أكبر

بينت المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بـ"كوفيد-19" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض ، موضحة أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في إستراتيجيات الصحة العامة.

وأكدت المجموعة، خلال اجتماعها لمناقشة تطور الفيروس ومتحوراته، أنه لا يوجد حتى الآن دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، حاثة على مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل مراقبة سلالات XXB و BQ1 عن كثب كجزء من أوميكرون ، داعية البلدان لتوخي اليقظة ورصد التسلسلات والابلاغ عنها ، فضلًا عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة.